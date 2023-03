Bắt 2 nhóm “quái xế” quậy ở quận 12 và TP Thủ Đức

Ngày 27-3, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, đơn vị phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức, Công an quận 12 đã kịp thời vây bắt hàng chục “quái xế” quậy ở cửa ngõ TPHCM.