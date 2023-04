Khởi tố 15 “quái xế” quậy ở quận 12

Ngày 14-4, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 (TPHCM) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 15 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Nhóm bị can đều bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cứ trú” do phạm tội ít nghiêm trọng, lần đầu, có lý lịch và địa chỉ cư ngụ rõ ràng, được gia đình bảo lãnh.

Trong số 15 bị can có 2 bị can đang là sinh viên theo học ở các trường đại học, cao đẳng; 5 bị can còn đang là học sinh của các trường trung học phổ thông và 8 bị can là lao động tự do.

Công an quận 12 cho biết, các bị can bị đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo khi tham gia các mạng xã hội như Tiktok, Zalo, Facbook đã thay đổi kết cấu, “độ” xe; tham gia thành đoàn, nẹt pô, so kè với tốc độ cao trên đường DN6 hướng ra quốc lộ 1 thuộc địa bàn phường Tân Hưng Thuận, quận 12 .

Trước đó, 14 giờ ngày 26-3, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM nhận tin có nhóm “quái xế” tụ tập chạy xe so kè tốc độ, gây rối trật tự công cộng trên đường DN6 (phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TPHCM) nên chỉ đạo Tổ Phòng chống đua xe phối hợp cùng Công an quận 12 tổ chức vây bắt.

Khi hơn 50 “quái xế” lưu thông thành đoàn, nẹt pô, rú ga thì bị lực lượng chức năng truy bắt. Một số đối tượng liều lĩnh lao xe vào CSGT nhưng không thoát được. Qua đó, lực lượng chức năng tạm giữ 34 “quái xế” cùng 25 "xế độ" các loại.