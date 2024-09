Vì sao cựu Phó Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM bị đề nghị truy tố

Như Báo SGGPO đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu công nghệ cao TPHCM, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật T.S.T, Sở KH-ĐT TPHCM và các đơn vị liên quan.

Theo hồ sơ, ngày 31-3-2015, UBND TPHCM có quyết định điều chỉnh, phân khai kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 nguồn vốn ngân sách cho dự án Mems, trong đó, phân bổ 150 triệu đồng để thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 80 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2007, UBND TPHCM phân cấp cho Sở KH-ĐT Thành phố thẩm định, phê duyệt dự án Nấm, tổng mức đầu tư hơn 90 tỷ đồng.

Cả 2 dự án trên là dự án nhóm B. Trong vụ án, bị can Trần Thị Bình Minh (cựu Phó Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM) bị cáo buộc “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị can Trần Thị Bình Minh khi bị bắt

Theo kết luận điều tra, dự án Nấm và Mems được các chủ đầu tư có tờ trình gửi Sở KH-ĐT TPHCM thẩm định, phê duyệt cùng thời điểm.

Tại Sở KH-ĐT TPHCM, theo phân công, lĩnh vực đầu tư công nghệ cao do bị can Trần Thị Bình Minh phụ trách và tham mưu trực tiếp là bị can Phan Tất Thắng (Phó Trưởng phòng thuộc sở này), chuyên viên Nguyễn Danh Thuần (được giao trực tiếp thẩm định hồ sơ xin phê duyệt dự án Mems) và chuyên viên Nguyễn Khắc Huy (trực tiếp thẩm định hồ sơ xin phê duyệt dự án Nấm).

Trước Tết Nguyên đán năm 2016, bị can Hoàng Minh Bá (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật T.S.T) nhận được thông tin từ Nguyễn Trần Long (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ A.L.A) về việc cả 2 dự án Nấm và Mems đã được Phòng Kinh tế (thuộc Sở KH-ĐT TPHCM) lập báo cáo thẩm định và đề xuất phê duyệt, nhưng Trần Thị Bình Minh không ký.

Kết luận điều tra cáo buộc, do có mối quan hệ quen biết từ trước với Phan Tất Thắng nên Hoàng Minh Bá đến phòng làm việc của Thắng thông báo là mình đang theo 2 dự án này và nhờ Thắng hỗ trợ, để tác động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Khi thực hiện xong, Bá sẽ cảm ơn Thắng.

Sau đó, Bá trực tiếp vào phòng làm việc của Trần Thị Bình Minh nhờ hỗ trợ, giúp doanh nghiệp của Bá triển khai 2 dự án. Minh đồng ý. Khi đó, Bá đã đưa Minh quà tết 200 triệu đồng.

Sau đó, Trần Thị Bình Minh yêu cầu Phòng Kinh tế đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình phê duyệt 2 dự án và ký quyết định phê duyệt dự án Nấm và Mems. Trong đó, cơ quan điều tra xác định, khi ký quyết định phê duyệt dự án Mems, Minh thấy chứng thư thẩm định giá đã quá hạn nên đã chỉ đạo Phan Tất Thắng chỉnh sửa vào dự thảo quyết định thành nội dung “Căn cứ báo cáo kết quả thẩm định giá, kèm theo chứng thư thẩm định giá...” để Minh ký trước, rồi yêu cầu Thắng cùng chủ đầu tư hợp thức lại chứng thư thẩm định giá cho phù hợp.

Theo cơ quan điều tra, thời điểm trước khi đấu thầu, do 2 dự án được phê duyệt năm 2017, nhưng không được bố trí vốn, phải đến năm 2018 mới được phân bổ vốn. Do vậy, trước khi đấu thầu, các dự án phải lập lại dự toán làm căn cứ xác định giá gói thầu, Sở KH-ĐT TPHCM đã yêu cầu các chủ đầu tư triển khai gói thầu tư vấn lập dự toán và tư vấn thẩm tra dự toán.

Trong đó, kết quả tư vấn lập dự toán và tư vấn thẩm tra dự toán của dự án Mems được lập trên cơ sở các bảng chào giá không có ngày tháng (không hợp lệ); còn của dự án Nấm thì được các đơn vị tư vấn tự thực hiện (không có thủ tục chỉ định thầu).

Cơ quan điều tra cáo buộc, do đã được Hoàng Minh Bá nhờ từ trước nên Phan Tất Thắng và Trần Thị Bình Minh không kiểm tra, phát hiện mà vẫn ký các quyết định phê duyệt dự toán của 2 dự án để chủ đầu tư triển khai đấu thầu và không yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa.

Sau khi Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật T.S.T trúng thầu, bị can Bá nhiều lần đưa cho Minh tổng số tiền 600 triệu đồng và quà trị giá 200 triệu đồng.

Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, bị can Minh đã hưởng lợi 1 tỷ đồng. Cơ quan điều tra thông tin, lời khai của Trần Thị Bình Minh và Phan Tất Thắng phù hợp với nội dung, diễn biến hành vi phạm tội nêu trên.

Đây là vụ án thứ 2 bị can Trần Thị Bình Minh vi phạm. Trước đó, bà Minh bị cáo buộc đã bỏ qua sai sót, tạo điều kiện cho Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu dự án 12 phòng thí nghiệm, gây thiệt hại 33 tỷ đồng, trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM. Trong vụ án này, Minh bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

ĐỖ TRUNG