Vì sao đối tượng đòi nợ trên mạng nắm rõ thông tin của con nợ?

Ngày 4-3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM thông tin chỉ rõ nguyên nhân tại sao các đối tượng đòi nợ trên không gian mạng nắm rõ thông tin của con nợ, người thân, bạn bè, đồng nghiệp… của con nợ.

Theo Phòng PA05, hành vi đòi nợ với thủ đoạn khủng bố tinh thần người vay trên mạng và qua gọi điện thoại có liên hệ mật thiết với hoạt động tín dụng đen trên mạng. Đây là hình thức biến tướng của tín dụng đen truyền thống.

Các đối tượng lợi dụng môi trường mạng tiếp cận nạn nhân nhiều hơn. Các băng nhóm tín dụng đen trên mạng còn núp bóng với danh nghĩa công ty tài chính, công ty tư vấn luật… và tạo ứng dụng (app), web cho vay nặng lãi trực tuyến. Qua đó tổ chức mua bán, thu hồi nợ của người vay tiền.

Trên mạng, các đối tượng, nhóm “giăng bẫy” người có nhu cầu vay như: lãi suất thấp, giải ngân nhanh, không cần gặp mặt, không cần thế chấp… Nhiều người bị dẫn dụ, rơi vào vòng xoáy tín dụng đen liên hồi, mất khả năng trả.

Phòng PA05 cho biết, người vay tiền và người thân, đồng nghiệp… bị khủng bố đòi nợ là khi làm hồ sơ phải điền các thông tin cá nhân kèm ảnh. Người vay phải cung cấp tài khoản mạng xã hội hay các thông tin nhạy cảm khác thì mới được vay.

Khi vay qua app, người vay được yêu cầu phải cho app quyền truy cập khai thác trên ĐTDĐ như: danh bạ, hình ảnh, bộ nhớ, nội dung dữ liệu khác… Việc “cho, tặng” thông tin của người cần vay cũng đồng nghĩa với việc đã rơi vào cái bẫy của các đối tượng.

Theo Phòng PA05, các đối tượng sẽ mở rộng thu thập thông tin trên mạng, tài khoản mạng xã hội đặc biệt là ảnh. Nhóm sẽ “khoanh vùng” các mối quan hệ của người vay, nơi ở, nơi làm việc để “moi” thêm dữ liệu của người thân, bạn bè nhằm phục vụ cho việc đòi nợ “khủng bố” khi cần.

Các đối tượng sao chép dữ liệu người vay về máy chủ và chọn lọc thông tin, nhất là danh bạ điện thoại, hình ảnh nóng của nạn nhân để đòi nợ khi cần.

Nếu người vay không trả, các đối tượng nhắn tin, gọi điện khủng bố và thậm chí cắt ghép ảnh của người thân, bạn bè, đồng nghiệp… của người vay đưa lên mạng để bôi nhọ để yêu cầu trả nợ. Đặc biệt, các nhóm này còn ép con nợ vay khoản mới, bán nợ của con nợ qua cho băng nhóm tín dụng đen khác để người vay nợ chồng nợ, lãi chồng lãi, mất khả năng chi trả.

Công an TPHCM cho biết, thời gian qua đã triệt phá nhiều băng nhóm núp bóng công ty tài chính, công ty luật để khủng bố đòi nợ như: Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset, Chi nhánh Công ty Luật TNHH Power, Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại quốc tế PL và Công ty TNHH TVX group… Qua đó, công an đã khởi tố 4 vụ án, 39 bị can về tội “Vu khống” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Công an khuyến cáo người dân không nên vay tiền qua các app trên mạng, các trang mạng xã hội. Khi phát hiện app cho vay tiền có dấu hiệu nghi cho vay lãi nặng thì liên hệ công an gần nhất để cung cấp thông tin.

Nếu bị đòi nợ với phương thức thủ đoạn như trên, cần ghi âm cuộc gọi, lưu lại tin nhắn, lưu lại hình ảnh cắt ghép sai sự thật để cung cấp cho công an. Người dân cần tránh tâm lý e ngại, thậm chí thỏa hiệp, tạo điều kiện cho các đối tượng tiếp tục hành vi vi phạm pháp luật.