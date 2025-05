Vì sao miền Bắc và miền Nam đều có mưa to gió mạnh?

Chiều 22-5, hệ thống mây đối lưu phát triển mạnh đã gây mưa đến mưa to diện rộng tại nhiều địa phương ở phía Nam. Trong khi các ổ mây dông lớn cũng đã hình thành ở phía Nam lục địa Trung Quốc và đang di chuyển về phía miền núi phía Bắc nước ta, báo hiệu đợt mưa to diện rộng sẽ xảy ra từ đêm nay đến ngày mai 23-5.

Mưa to gió mạnh ở Nam bộ và Tây Nguyên

Theo các chuyên gia khí tượng, từ đầu giờ chiều đến 17 giờ hôm nay, nhiều khu vực ở Nam bộ và Tây Nguyên đã có mưa to kéo dài.

Theo số liệu từ hệ thống đo mưa tự động Vrain, đến chiều 22-5, TPHCM ghi nhận lượng mưa 82,6mm tại điểm Lê Minh Xuân 1 (Bình Chánh), được phân loại là mưa to.

Tại Đắk Nông, lượng mưa tại Đăk Wer (huyện Đăk R’lấp) lên tới 143,4mm (được phân loại là mưa rất to). Bình Phước (Bù Đốp) ghi nhận 81,4mm và Lâm Đồng (Đạ Kho) 69,2mm.

Các cơn mưa kèm theo dông gió đã gây ngập cục bộ tại một số khu vực trũng tại TPHCM, khiến giao thông chiều tối trở nên khó khăn. Mưa cũng xuất hiện tại các tỉnh miền Tây Nam bộ.

Nguyên nhân hình thành đợt mưa diện rộng là do hoạt động của rãnh áp thấp có trục ở phía Nam, kết hợp với gió mùa Tây Nam tuy còn yếu nhưng đã bắt đầu gia tăng độ ẩm và hình thành các đợt mây dông về chiều.

Dự báo ngày 23-5, Hà Nội và miền Bắc có mưa to

Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 22-5, Hà Nội và phần lớn các tỉnh Bắc bộ vẫn chưa mưa to, thời tiết phổ biến nắng nóng nhẹ, nhiệt độ 33-35 độ C.

Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và các cơ quan dự báo thời tiết quốc tế, từ đêm nay 22-5, miền Bắc sẽ có mưa to.

Tại Hà Giang, hệ thống đo mưa Vrain đã ghi nhận lượng mưa cực lớn (227,8mm tại trạm Tân Lập 2) từ chiều 22-5.

Trong ngày 23-5, Bắc bộ, bao gồm cả Hà Nội, sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi vượt 180mm.

Đặc biệt, khu vực miền núi phía Bắc như Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu… có thể đối mặt nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét và ngập úng, nhất là tại các khe suối, vùng có độ dốc lớn, nền đất yếu. Tại các đô thị lớn như Hà Nội, nguy cơ ngập úng cục bộ là rất cao.

Nguyên nhân chính gây mưa ở phía Bắc cũng là do rãnh áp thấp bị nén kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành mây dông quy mô lớn.

Tại TPHCM và khu vực Nam bộ, mưa tiếp tục duy trì trong chiều và tối mai 23-5. Dự báo khu vực sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ vẫn có nơi mưa to, song cường độ chung giảm nhẹ so với hôm nay. Nhiệt độ cao nhất dao động 32-34 độ C.