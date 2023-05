Vì sao VN-Index đóng cửa trễ 4 phút?

Tối ngày 8-5, lý giải về việc VN-Index đóng cửa trong phiên giao dịch ngày 8-5 trễ 4 phút so với thường lệ, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) cho biết, do giờ hệ thống của máy chủ đồng bộ thời gian bị lệch so với thời gian chuẩn hơn 4 phút nên phiên giao dịch ngày 8-5-2023 được mở cửa và đóng cửa với thời gian tịnh tiến trễ hơn so với thời gian chuẩn.

Để bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt nên HOSE đã không tiến hành điều chỉnh giờ hệ thống trong thời gian giao dịch. HOSE cũng khẳng định, trong phiên giao dịch này, hệ thống giao dịch hoạt động bình thường. Hiện HOSE cũng đã phối hợp với các bên liên quan hiệu chỉnh giờ hệ thống giao dịch theo thời gian chuẩn.

Trong phiên phiên giao dịch buổi sáng ngày 8-8, nhiều nhà đầu tư phản ánh sàn HOSE vào phiên khớp lệnh liên tục trễ hơn bình thường. Phải đến khoảng 9 giờ 20, sàn mới bước vào phiên khớp lệnh liên tục. HOSE thông báo với các công ty chứng khoán rằng, dữ liệu trực tuyến của sàn HOSE chậm khoảng 4 phút so với thời gian thực.

Do đó, phiên ATC kéo dài đến 14 giờ 49 phút và thị trường đóng cửa lúc 15 giờ 4 phút. Thông thường phiên ATC kết thúc lúc 14 giờ 45 phút, sau đó thị trường bước vào đợt khớp lệnh thỏa thuận 15 phút và kết thúc vào lúc 15 giờ.