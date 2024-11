Viện trưởng Viện KSND Tối cao: Phối hợp xử nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn

Sáng 26-11, Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến đã báo cáo trước Quốc hội về công tác năm 2024 của Viện trưởng Viện KSND Tối cao.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao đánh giá, các chỉ tiêu quan trọng cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Trong đó, công tác của Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao tiếp tục thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội.

Trong đó, tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp và tham nhũng trong hoạt động tư pháp đạt 92,4% (vượt 22,4%). Tỷ lệ điều tra khám phá các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% (vượt 10%); tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 89,2% (tăng 4,5% và vượt 29,2%).

Viện KSND Tối cao đã tăng cường phối hợp với Bộ Công an, TAND Tối cao đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và đưa ra xét xử nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã áp dụng các biện pháp bảo đảm để thu hồi số tiền hơn 26.215 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Viện trưởng Viện KSND Tối cao cho rằng, ngành phải đối mặt với nhiều áp lực trong tình trạng thiếu biên chế, thiếu chức danh tư pháp (Kiểm sát viên các cấp) là chức danh bắt buộc phải có để thực hiện nhiệm vụ.

Do đó, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao bổ sung chức danh Kiểm sát viên các ngạch, tạo điều kiện thuận lợi trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn Kiểm sát viên sơ cấp thực hiện nhiệm vụ, trong chỉ tiêu biên chế đã được giao.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao cũng đề nghị Quốc hội chỉ đạo việc thực hiện liên thông dữ liệu án hình sự giữa công an, viện kiểm sát, tòa án (có thể xem xét thực hiện thí điểm tại một số địa phương trước khi triển khai chính thức) và cấp kinh phí mua sắm trang thiết bị kỹ thuật và thuê dịch vụ phần mềm, đường truyền để thực hiện có hiệu quả.

Theo báo cáo của Viện KSND Tối cao, năm 2024, thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết 165.377 nguồn tin về tội phạm (đạt 100%); trực tiếp kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm 1.877 cuộc tại cơ quan điều tra; yêu cầu khởi tố 961 vụ án (tăng 21,6%); yêu cầu hủy bỏ 20 quyết định khởi tố vụ án (tăng 66,7%) do chưa bảo đảm căn cứ pháp luật; trực tiếp ra 21 quyết định khởi tố vụ án và yêu cầu cơ quan điều tra tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 142.946 vụ/231.614 bị can (tăng 6,3% số vụ và 10,7% số bị can); kiểm sát 100% vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố; ban hành 102.584 bản yêu cầu điều tra (tăng 3,5%). Số vụ án truy tố đúng thời hạn đạt 100% (vượt 10%) và số bị can truy tố đúng tội danh đạt 99,9% (vượt 4,9%).

Viện KSND Tối cao không phê chuẩn 521 lệnh, quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn; quyết định hủy 494 quyết định tạm giữ; hủy 24 quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ vụ án và yêu cầu cơ quan điều tra giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.