Việt Nam có hai bệnh viện đạt chứng nhận AACI

Ngày 28-11, hai bệnh viện Quốc tế City và Bệnh viện Gia An 115 thuộc Tập đoàn Hoa Lâm được trao chứng nhận Hoa Kỳ về chất lượng và an toàn người bệnh (chuẩn chất lượng quốc tế AACI - American Accreditation Commission International).

Đây là hai bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn chất lượng này. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức.

Bà Trần Thị Lâm, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm cho biết, để đạt được chứng nhận quốc tế về chất lượng và an toàn người bệnh của AACI, Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City phải đáp ứng bộ tiêu chuẩn nghiêm ngặt gồm 3 module, 30 chương với tổng cộng hơn 140 tiêu chuẩn khác nhau; trong đó tập trung vào các khía cạnh như: chất lượng điều trị, chăm sóc và an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, hướng dẫn lâm sàng, quản lý rủi ro, quản trị nguồn lực và đào tạo liên tục cho nhân viên y tế.

AACI là một trong những tổ chức hàng đầu thế giới cung cấp dịch vụ kiểm định chất lượng chăm sóc sức khỏe và chứng nhận lâm sàng xuất sắc. AACI thẩm định độc lập, khách quan với mục tiêu đặt chất lượng và an toàn người bệnh làm trung tâm.

Bộ Tiêu chuẩn AACI đã được Hiệp hội Quốc tế về chất lượng chăm sóc sức khỏe (The International Society for Quality in Health Care - ISQua) công nhận.