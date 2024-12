Việt Nam được gọi tên trong danh sách 12 khách sạn nên đến mùa Giáng sinh

Là cẩm nang du lịch nổi tiếng trên toàn thế giới, Lonely Planet chuyên gợi ý những điểm đến và những hoạt động thú vị cho hàng triệu độc giả của mình. Trong bài gợi ý về những điểm đến đón Giáng sinh vừa xuất bản, Lonely Planet viết: Những khách sạn tốt nhất biết cách nắm bắt cảm giác Giáng sinh ấm cúng với ánh sáng của cây thông hoặc một cốc ca cao nóng đơn giản bên lò sưởi. Sảnh được trang trí bằng những cây thông xa hoa, thực đơn đầy ắp những món ăn theo mùa và một số thậm chí còn thêm những nét riêng khiến bạn cảm thấy như đang ở nhà.

Với tựa đề “12 hotels that go all out for the holidays” (12 khách sạn để đón Giáng sinh), Lonely Plane đã giới thiệu 12 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất trên thế giới cho mùa lễ hội năm nay. Khách sạn duy nhất của Việt Nam có tên trong danh sách là Alma Resort Cam Ranh.

Khách sạn duy nhất của Việt Nam có tên trong danh sách là Alma Resort Cam Ranh với ngôi nhà bánh gừng. Ảnh: LONELY PLANET

Giới thiệu về những trải nghiệm Giáng sinh tại Alma, nhà báo Natasha Bazika cho biết: “Bạn nghĩ rằng Việt Nam không phải là điểm đến Giáng sinh lý tưởng? Hãy nghĩ lại. Không khí lễ hội đang tràn ngập tại một khu nghỉ dưỡng biển rộng 30ha ở bờ biển miền Trung của Việt Nam. Từ ngôi nhà bánh gừng khổng lồ đến bộ lịch mùa vọng kích thước lớn, Alma Resort sẽ mang đến những điều bất ngờ cho du khách mỗi ngày. Ngôi nhà bánh gừng được làm từ 232kg bột thành 800 tấm gạch ốp tường, 1.200 tấm ngói lợp, và 40kg gạch chỉ...”.

Khách sạn Paws Up Montana Greenough - Montana - Mỹ. Ảnh: LONELY PLANET

Các khách sạn khác có tên trong danh sách bao gồm The Plaza New York - Mỹ, Gleneagles Perthshire - Scotland, Paws Up Montana Greenough - Montana - Mỹ, Four Seasons Resort Maldives - Maldives, Villa d’Este Lake Como - Italia, Hotel Taschenbergpalais Kempinski Dresden - Đức, The Capra Saas Fe - Thụy Sĩ...

MAI AN