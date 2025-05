Long An phát triển du lịch an toàn, thân thiện

Nhờ xây dựng được hình ảnh “Du lịch an toàn, thân thiện, hấp dẫn”, trong thời gian qua, tỉnh Long An từng bước khẳng định được vị thế trên bản đồ du lịch khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển mạnh.

Chùa Nổi (Cổ Sơn tự) ở huyện Vĩnh Hưng, một trong những điểm tham quan thu hút du khách khi đến Long An

Điểm đến hấp dẫn

So với các địa phương ở vùng ĐBSCL, Long An có nhiều lợi thế, tiềm năng để phát triển du lịch như: giao thông với vị thế cửa ngõ miền Tây, có sông Vàm Cỏ Đông - Vàm Cỏ Tây bồi đắp phù sa, hình thành nên nhiều vùng cây ăn trái, có nhiều làng nghề truyền thống…

Tận dụng các lợi thế trên, thời gian qua, Long An đã xây dựng các nhóm sản phẩm du lịch đặc thù, sản phẩm du lịch chính và sản phẩm du lịch bổ trợ. Cụ thể, địa phương đã xây dựng, phát triển nhiều khu, điểm du lịch sinh thái ở Đồng Tháp Mười; các tour tuyến du lịch sông nước dọc tuyến sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây; các điểm du lịch làng nghề; điểm du lịch quá cảnh đi Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp...

Ông Nguyễn Thành Thanh, Giám đốc Sở VH-TT-DL Long An cho biết, bên cạnh việc mở rộng, làm mới, nâng chất các loại hình, dịch vụ du lịch, thời gian qua, địa phương cũng chú trọng đến yếu tố an toàn, nhất là an toàn cho du khách. Nhận thức rõ điều này, Long An đã tập trung đầu tư vào hệ thống hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo môi trường du lịch an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm và đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng ở tỉnh tăng cường phối hợp với ngành du lịch xây dựng môi trường du lịch thân thiện và văn minh. Nhiều điểm đến như Làng nổi Tân Lập, Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen… đã trở thành biểu tượng cho một Long An an toàn, đáng tin cậy trong mắt du khách.

Ngành du lịch tỉnh Long An cũng quan tâm phát triển du lịch theo hướng thân thiện, cụ thể là thân thiện từ môi trường, con người đến cách làm du lịch. Các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ du lịch, văn hóa ứng xử… thường xuyên được tổ chức cho cán bộ, nhân viên ngành du lịch cũng như cộng đồng dân cư tại các điểm du lịch. Khi đến Long An, du khách không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp tự nhiên mà còn ấn tượng bởi sự nồng hậu, mến khách và thân thiện của người dân địa phương. Đây chính là điểm cộng lớn giúp Long An ghi dấu ấn trong lòng khách tham quan.

Đa dạng loại hình, dịch vụ

Với nhiều lợi thế về tài nguyên du lịch, Long An đã xây dựng các nhóm sản phẩm du lịch đặc thù, sản phẩm du lịch chính và sản phẩm du lịch bổ trợ. Lấy tiềm năng du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười và du lịch sông nước Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây làm sản phẩm đặc thù chủ đạo, du lịch tham quan vui chơi giải trí cuối tuần là sản phẩm chính để tạo điểm nhấn khai thác các giá trị di tích lịch sử văn hóa, lễ hội, làng nghề và du lịch quá cảnh đi Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp; đồng thời, kết nối tour tuyến du lịch với các tỉnh thành vùng ĐBSCL, TPHCM và cả nước…

Để phát triển sản phẩm đặc thù, Long An dựa vào 3 điểm du lịch quan trọng là: Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, Khu văn hóa đa năng ngoài công lập làng nổi Tân Lập và Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười. Trong đó Khu văn hóa đa năng ngoài công lập làng nổi Tân Lập và Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen là 2 thành tố quan trọng của sản phẩm du lịch sinh thái vùng Đồng Tháp Mười của Long An. Các khu du lịch này không cạnh tranh mà bổ sung cho nhau để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch sinh thái.

Còn Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười trở thành điểm tham quan, nghiên cứu và nghỉ dưỡng, chữa bệnh góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch sinh thái của Long An. Bên cạnh đó, Long An hấp dẫn khách du lịch còn do giá trị nhân văn của nền văn hóa Óc Eo, một nền văn hóa đã hình thành và phát triển tại vùng châu thổ sông Cửu Long từ thế kỷ I đến thế kỷ VI sau công nguyên. Ngoài ra, Long An cũng là địa phương giàu truyền thống cách mạng, văn hóa, lịch sử.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, danh thắng, khảo cổ; trong đó, có 21 di tích cấp quốc gia và 106 di tích cấp tỉnh. Đồng thời, khi nhắc đến Long An không thể không nhắc đến những món ăn đặc sản như canh chua cá chốt, cá lóc nướng trui, cá linh kho nước dừa, lẩu mắm, gạo Nàng thơm chợ Đào, rượu đế Gò Đen, thơm Bến Lức, dưa hấu Long Trì, đậu phộng Đức Hòa, mía Thủ Thừa, thanh long Châu Thành… Mỗi đặc sản đều mang đậm phong cách của vùng đất và con người địa phương và cũng là một yếu tố hấp dẫn khách du lịch.

Thời gian qua, tỉnh Long An chủ động đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch với các địa phương trong khu vực như Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp… nhằm hình thành các tuyến du lịch liên vùng hấp dẫn. Việc kết nối hạ tầng giao thông, phát triển tour - tuyến khép kín, chia sẻ tài nguyên du lịch không chỉ giúp đa dạng hóa sản phẩm mà còn tạo điều kiện thuận lợi để du khách khám phá nhiều điểm đến trong cùng một hành trình. Và để hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm đến hàng đầu trong khu vực, Long An sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng, công nghệ số trong quảng bá du lịch, thu hút doanh nghiệp đầu tư, đồng thời gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, sinh thái đặc trưng.

KIẾN VĂN