Năm 2025, Long An phấn đấu đón 2 triệu lượt khách du lịch

Ông Trương Văn Sang, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch (Sở VH-TT-DL tỉnh Long An) cho biết, năm 2025, ngành du lịch Long An đặt mục tiêu phấn đấu đón 2 triệu lượt khách tham quan, tăng 33% so với năm 2024. Trong đó, khách quốc tế là 40.000 lượt, tăng 33% so với năm 2024, doanh thu du lịch ước đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2024.