Biển Vũng Tàu đông nghịt khách chiều 30-4

Biển Bãi Sau (TP Vũng Tàu) đông nghịt khách chiều 30-4

Tại khu vực Bãi Sau, từ khoảng 15 giờ, khách du lịch từ các cơ sở lưu trú đã đổ ra khu vực công viên, bãi biển vui chơi. Mát nắng, khách đổ xô xuống tắm biển “giải nhiệt” khiến bầu không khí nhộn nhịp hơn hẳn.

Du khách trẻ chụp hình trên bãi biển

Chị Vũ Tuyết Mai, du khách tỉnh Bình Dương chia sẻ: "Mấy ngày rồi nóng nực quá nên cả gia đình quyết định đi Vũng Tàu tắm biển, nghỉ ngơi. Đợt này, công viên thông thoáng, bãi biển sạch đẹp nên mọi người rất vui. Mong giá cả đồ ăn không quá đắt để gia đình có một chuyến nghỉ lễ đáng nhớ.

Trẻ em vui chơi đắp cát

Khách đông nên lực lượng công an, y tế, cấp cứu bờ biển của TP Vũng Tàu đều trực 100% quân số để đảm bảo các hoạt động an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và cứu hộ cứu nạn. Trong ngày, có 5 trường hợp trẻ lạc khi vui chơi, tắm biển đã được lực lượng chức năng hỗ trợ bàn giao cho gia đình an toàn. Ngoài ra, có 4 trường hợp bị đuối nước, sóng đánh xa bờ cũng được cứu kịp thời.

Du khách vui chơi, tắm biển Bãi Sau (TP Vũng Tàu) chiều 30-4

Về giá cả dịch vụ, khảo sát một số cơ sở lưu trú cho thấy giá phòng cao hơn gấp 2 - 3 lần so với ngày thường nhưng đều được niêm yết công khai. Tại một số chợ hải sản, giá một số mặt hàng như: tôm, cua, ghẹ, mực và một số loại ốc cũng tăng từ 10%-25% so với ngày thường.

PHÚ NGÂN