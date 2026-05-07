TPHCM tăng cường hợp tác với Philippines, Cuba

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tiếp Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Được chào mừng Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III đến thăm và làm việc tại TPHCM; bày tỏ tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ sẽ là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Philippines nói chung, cũng như giữa TPHCM với các đối tác Philippines nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Philippines. Đồng chí Nguyễn Văn Được khẳng định, TPHCM sẵn sàng phối hợp cùng phía Philippines tổ chức các hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa, đồng thời đề nghị Đại sứ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kết nối Thành phố với các đối tác tiềm năng của Philippines.

Trao đổi về tiềm năng hợp tác giữa TPHCM và TP Manila, đồng chí Nguyễn Văn Được cho rằng hai địa phương có nhiều lợi thế riêng biệt để bổ trợ cho nhau. Trong khi TP Manila có thế mạnh về đội ngũ lao động thành thạo tiếng Anh, TPHCM lại sở hữu lực lượng lao động trẻ dồi dào với nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực đang tăng cao. Ngoài ra, các lĩnh vực như du lịch, công nghiệp chế biến, chế tạo và khoa học công nghệ cũng là những dư địa quan trọng để hai bên cùng khai thác phát triển.

Về phần mình, Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III khẳng định, TPHCM luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong mối quan hệ của Philippines với Việt Nam. Đại sứ gửi lời cảm ơn đến chính quyền Thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người dân Philippines sinh sống và làm việc tại đây; đồng thời cho biết hiện có nhiều doanh nghiệp Philippines đang hoạt động hiệu quả tại khu vực miền Nam Việt Nam, và bày tỏ hy vọng sẽ sớm thấy thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư tại Philippines.

Trên cơ sở hai quốc gia có nhiều nét tương đồng về văn hóa và xã hội, Đại sứ mong muốn mối quan hệ ngoại giao giữa hai Chính phủ cũng như ngoại giao nhân dân sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp trong thời gian tới. Với nền tảng quan hệ vững chắc, sự hợp tác giữa TPHCM và các đối tác Philippines sẽ gặt hái được nhiều thành tựu tích cực, góp phần vào sự phát triển chung của hai nước.

* Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Được đã tiếp tân Tổng Lãnh sự Cuba tại TPHCM Mauricio Alejandro Martinez Duque, nhân dịp ông chính thức nhận nhiệm kỳ công tác.

Chúc mừng Tổng Lãnh sự Mauricio Alejandro Martinez Duque đảm nhiệm trọng trách do Đảng, Nhà nước Cuba giao phó, đồng chí Nguyễn Văn Được tin tưởng rằng đây là khởi đầu tốt đẹp cho một nhiệm kỳ hợp tác thực chất và hiệu quả giữa Tổng Lãnh sự quán và các cơ quan TPHCM.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Cuba, trong đó có quan hệ hợp tác giữa TPHCM với Cuba, đang không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện, nhất là trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục. Chia sẻ với nhân dân Cuba về những khó khăn đang đối mặt, đồng chí Nguyễn Văn Được khẳng định, Việt Nam và TPHCM nói riêng sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ trong khả năng có thể để giúp Cuba vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Tổng Lãnh sự Cuba tại TPHCM Mauricio Alejandro Martinez Duque chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tổng Lãnh sự Cuba Mauricio Alejandro Martinez Duque thông tin khái quát đến lãnh đạo TPHCM về tình hình Cuba hiện nay, cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Việt Nam và TPHCM dành cho Cuba; đồng thời, bày tỏ mong muốn TPHCM sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Cuba trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Cuba cũng sẽ luôn sát cánh cùng Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Cuba Mauricio Alejandro Martinez Duque, khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai bên trong thời gian đảm nhiệm nhiệm vụ tại TPHCM; kỳ vọng quan hệ hợp tác giữa TPHCM và Cuba sẽ ngày càng được củng cố và phát triển trong thời gian tới.

PHƯƠNG NAM