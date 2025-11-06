Ngày 6-11, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines cho biết đã thử nghiệm chuyến bay đầu tiên sử dụng mùi hương thương hiệu riêng (LotuScent) mang tên Nhã, nhằm đem đến một trải nghiệm mới ấn tượng cho hành khách.

Vietnam Airlines ra mắt mùi hương thương hiệu riêng đầu tiên tại Việt Nam

Trên chuyến bay này, hành khách đã được cảm nhận mùi hương lan tỏa trong hai khoảnh khắc đặc biệt, bước lên máy bay và rời khỏi máy bay, giống như một “nghi thức hương thơm” đặc trưng.

Lấy cảm hứng từ hoa sen, biểu tượng của sự thanh tao và tinh tế, Vietnam Airlines và nghệ sĩ mùi hương Rei Nguyễn thống nhất phát triển mùi hương thương hiệu của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam mang phong thái thanh lịch, nhã nhặn.

Đây là mùi hương được Rei Nguyễn cùng đội ngũ chuyên gia người Việt đồng hành tạo nên, kết tinh từ những nguyên liệu gần gũi, đậm bản sắc dân tộc: Sen Tam Cốc (Ninh Bình), Trà mạn (Thái Nguyên), Cốm làng Vòng (Hà Nội), Bưởi Thanh Trà (Huế), Bưởi Đoan Hùng (Phú Thọ) và Quýt Lai Vung (Đồng Tháp)…

Nghệ sĩ mùi hương Rei Nguyễn giới thiệu với hành khách về mùi hương thương hiệu riêng của Vietnam Airlines.

Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, ông Đặng Anh Tuấn chia sẻ: “Không chỉ chăm chút cho những yếu tố hữu hình, chúng tôi còn đầu tư cho những trải nghiệm vô hình, nơi cảm xúc và dấu ấn thương hiệu được lan tỏa. Hơn cả một mùi hương, LotuScent là hơi thở của văn hóa Việt được nâng lên cùng đôi cánh Vietnam Airlines, nơi hương sắc từ mọi miền đất nước cùng hòa quyện”.

Từ tông mùi gốc, nghệ sĩ Rei Nguyễn cùng ekip sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển các biến thể mùi hương riêng biệt, phù hợp với từng không gian dịch vụ. Trong tương lai, những biến thể này sẽ được triển khai tại các điểm chạm như phòng khách thương gia và buồng vệ sinh máy bay, bảo đảm tính nhận diện thống nhất và trải nghiệm hài hòa trên toàn hệ thống của Vietnam Airlines.

Hành khách được trải nghiệm trên chuyến bay đầu tiên Vietnam Airlines sử dụng mùi hương thương hiệu riêng

V.A