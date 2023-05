Viettel dẫn đầu IT World Awards 2023 với các sản phẩm Make in Vietnam

Cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp CNTT lớn của Mỹ và Ấn Độ, Viettel dẫn đầu thành tích tại IT World Awards 2023 với 100% sản phẩm dịch vụ Made by Viettel tham gia đều đạt giải.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) vừa được vinh danh trở thành doanh nghiệp có nhiều giải thưởng nhất tại IT World Awards 2023. Đây là giải thưởng thường niên do Network Product Guide (Silicon Valley, Mỹ) tổ chức từ năm 2006 nhằm tôn vinh những thành tựu và cống hiến tiêu biểu của ngành CNTT trên toàn thế giới. Đây cũng là giải thưởng duy nhất và danh giá nhất trong lĩnh vực CNTT. Vượt qua các cường quốc về CNTT như Mỹ, Ấn Độ, các giải pháp Make in Vietnam của Viettel tiếp tục khẳng định năng lực IT của người Việt.

Cụ thể, Viettel giành được 37/261 giải thưởng, trong đó có 23 giải Vàng, 4 giải Bạc và 10 giải Đồng. Tỷ lệ giải Vàng đạt được tăng 10% so với năm trước và tăng 23 lần so với lần đầu tham dự (năm 2016) nhờ những giải pháp sáng tạo Made by Viettel được đánh giá cao từ hội đồng hơn 600 chuyên gia CNTT trên toàn thế giới. Doanh nghiệp đứng thứ 2 là BairesDev® đến từ Mỹ với 11 giải Vàng.

Tại lĩnh vực hạ tầng số, chiến dịch truyền thông Viettel Cloud đã xuất sắc giành giải Vàng tại hạng mục Chiến dịch CNTT của năm - Ra mắt sản phẩm/ dịch vụ tốt nhất. Trong lĩnh vực Giải pháp số, Viettel được vinh danh các giải pháp như: Nền tảng ứng dụng công nghệ XR Anatomy Platform cung cấp các bài học giải phẫu dựa trên mô hình 3D phục vụ giảng dạy, học tập tại các cơ sở giáo dục và bệnh viện; Giải pháp chăm sóc khách hàng đa kênh hợp nhất Viettel CX Cloud; Nền tảng Viettel Managed Blockchain dành cho doanh nghiệp tạo lập và quản lý mạng lưới chuỗi khối; Nền tảng khai thác dữ liệu chuyên sâu Viettel Data Mining Platform;...

Trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất, giải pháp IoT của Viettel - Viettel Innoway giành giải Vàng tại hạng mục Internet of Things (IoT). Viettel Innoway hỗ trợ khách hàng quản lý kết nối vô tuyến và tối ưu chi phí kết nối này trong quá trình triển khai dịch vụ. Trong lĩnh vực an ninh mạng, nhóm giải pháp về bảo mật của Viettel xuất sắc giành được 4 giải Vàng, lần lượt ở các hạng mục Dịch vụ Giám sát An toàn thông tin, Đánh giá lỗ hổng & Kiểm tra xâm nhập, Phát hiện và phản hồi điểm cuối, Bảo mật DDoS Security.

Đặc biệt, năm nay có nhiều sản phẩm dịch vụ của Viettel đạt “hat-trick” giải Vàng ở các hạng mục như Hệ thống giám sát chỉ tiêu kỹ thuật NOC của Viettel Post ở ba hạng mục: Giải pháp công nghệ thông tin, Dịch vụ IT sáng tạo nhất và Hệ thống quản lý phương tiện giao thông. Lựa chọn các sản phẩm tham dự giải thưởng IT World Awards lần này, Viettel muốn giới thiệu đến thế giới những ứng dụng công nghệ mới nhất của Việt Nam.

Với thông điệp “Technology with heart”, Viettel đặt mục tiêu có trách nhiệm với cộng đồng, với toàn cầu thông qua việc sử dụng công nghệ để giải quyết các bài toán, các thách thức, các căng thẳng của xã hội, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho con người.