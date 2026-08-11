VIFC-HCMC kiến tạo hạ tầng thị trường, kết nối dòng vốn

Sau 6 tháng hoạt động, VIFC-HCMC đã thu hút khoảng 20 tỷ USD vốn cam kết từ các nhà đầu tư, đối tác trong và ngoài nước, từng bước hình thành các cấu phần nền tảng, hướng tới kiến tạo hạ tầng thị trường mới và kết nối hiệu quả dòng vốn quốc tế.

Khách mời tham gia phiên thảo luận. Ảnh: THANH DUNG

Sáng 11-8, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) và CBRE Việt Nam tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM năm 2026.

Tại hội nghị, ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc ITPC, cho biết TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi phải kiến tạo mô hình tăng trưởng chất lượng, hiệu quả hơn. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đặt ra yêu cầu tái cấu trúc mạnh mẽ các động lực phát triển, nâng cao năng lực huy động, dẫn dắt và phân bổ vốn; phát triển các thị trường mới, đồng thời kết nối hiệu quả nguồn lực trong nước với dòng vốn quốc tế.

Ông cũng chia sẻ, xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực tài chính không chỉ giới thiệu danh mục dự án mà cần có hoạt động kiến tạo hệ sinh thái kết nối dòng vốn, trong đó nhà đầu tư, định chế tài chính, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các dự án ưu tiên được kết nối chủ động, chuyên nghiệp, tạo kết quả thực chất.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, cho biết Việt Nam đang có nhu cầu lớn về vốn dài hạn cho hạ tầng, đô thị, năng lượng, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. VIFC-HCMC hướng tới tạo điều kiện để dòng vốn quốc tế vào Việt Nam thuận lợi hơn, chi phí cạnh tranh hơn, với đa dạng sản phẩm tài chính và môi trường đầu tư tin cậy.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH DUNG

Sau 6 tháng hoạt động, tổng vốn cam kết từ các nhà đầu tư, đối tác trong và ngoài nước vào VIFC-HCMC đạt khoảng 20 tỷ USD. Các cấu phần nền tảng như tài chính hàng không, hệ sinh thái tài chính hàng hải từng bước hình thành. Dự kiến trong tháng 8, VIFC-HCMC sẽ tiếp nhận đăng ký những thành viên đầu tiên.

Theo ông Huân, cùng với các chính sách đặc thù theo Nghị quyết 222/2025/QH15 và 8 nghị định của Chính phủ, VIFC-HCMC có lợi thế về chi phí hoạt động, nguồn nhân lực chất lượng cao và các sản phẩm tài chính gắn với thế mạnh của TPHCM, như tài chính hàng hải.

Tại phiên thảo luận, các diễn giả tập trung trao đổi về chính sách lưu chuyển dòng vốn, cơ chế giải quyết tranh chấp và các ưu đãi dành cho nhà đầu tư khi trở thành thành viên VIFC-HCMC.

THANH DUNG