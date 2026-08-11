Kinh tế

6 tháng đầu năm, tổng giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 28 lần GDP

Trong 6 tháng đầu năm 2026, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm 2025, với tổng giá trị thanh toán gấp hơn 28 lần quy mô GDP cả nước.

Ngày 11-8, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức họp báo công bố sự kiện “Chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2026”.

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Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp báo công bố sự kiện “Chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2026”. Ảnh: LƯU THỦY

Sự kiện “Chuyển đổi số ngành ngân hàng” năm nay sẽ được tổ chức trong hai ngày 18 và 19-8 tại Hà Nội với chủ đề “Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI” và thông điệp “Dữ liệu dẫn lối, AI đồng hành, Ngân hàng kiến tạo hệ sinh thái số”.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin NHNN, cho biết giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng trưởng ở mức cao. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, khối lượng giao dịch tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa tổng giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp hơn 28 lần quy mô GDP của đất nước.

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Ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin NHNN phát biểu. Ảnh: LƯU THỦY

Bên cạnh đó, hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ số của ngành ngân hàng không ngừng được đa dạng hóa với nhiều phương thức thanh toán hiện đại, tiện lợi được kết nối liên thông, tích hợp liền mạch, xuyên suốt với các ngành, lĩnh vực khác. Nhiều tổ chức tín dụng có tỷ lệ giao dịch thực hiện qua kênh số chiếm hơn 95%. Đến nay, có hơn 89% người dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên sở hữu tài khoản thanh toán.

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LƯU THỦY

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6 tháng đầu năm tổng giá trị thanh toán không dùng tiền mặt GDP Ngân hàng Nhà nước chuyển đổi số dữ liệu trí tuệ nhân tạo

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