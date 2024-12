Vĩnh Long lần đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu

Doanh nghiệp Ấn Độ tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với tỉnh Vĩnh Long

Trong năm 2024, tỉnh Vĩnh Long đạt tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng hơn 70.390 tỷ đồng (tăng 13,53% so cùng kỳ). Trong đó, tỷ trọng kinh tế phi nông nghiệp đạt 63,5% trong tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP); chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,84% so cùng kỳ năm 2023.

Đặc biệt, năm 2024, tỉnh Vĩnh Long đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu 1,006 tỷ USD, vượt 29% so kế hoạch và tăng 32,4% so cùng kỳ. Đây cũng là lần đầu tiên tỉnh đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 1 tỷ USD. Các mặt hàng xuất khẩu tăng mạnh so cùng kỳ, gồm: giày các loại; phương tiện vận tải và phụ tùng (sản xuất bộ dây điện xe ô tô); hàng dệt may, thủ công mỹ nghệ...

Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu năm 2024 tỉnh Vĩnh Long đạt 520 triệu USD (tăng 22% so cùng kỳ). Các mặt hàng nhập khẩu tăng mạnh như: linh kiện và phụ tùng ô tô các loại; dây điện và dây cáp điện; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày…

Sự kiện “lần đầu tiên vượt mốc kim ngạch xuất khẩu hơn 1 tỷ USD” cũng được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long công nhận là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu, nổi bật của tỉnh trong năm 2024.

Ông Trần Nhựt Thanh, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long, cho biết để đạt kim ngạch xuất khẩu vượt mốc hơn 1 tỷ USD là nhờ vào sự nỗ lực trong sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm thị trường của các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn. Bên cạnh đó, là sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh, sự tham gia tích cực của các sở, ngành, địa phương trong tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của tỉnh trong năm 2024.

TUẤN QUANG