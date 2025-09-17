Vĩnh Long: Thăm, tặng quà các chùa, cán bộ hưu trí Khmer dịp Lễ Sêne Đôlta

Nhân dịp lễ Sêne Đôlta 2025 - lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, ngày 17-9, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long Ngô Chí Cường đã đến thăm, tặng quà các chùa, cán bộ hưu trí tiêu biểu tại phường Nguyệt Hóa và phường Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long).

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường thăm hỏi đời sống của chư tăng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: BT

Đoàn đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trụ trì chùa Âng (phường Nguyệt Hóa); Hòa thượng Thạch Oai, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trụ trì chùa KomPong (phường Trà Vinh).

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long Ngô Chí Cường ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của chư tăng, ghi nhận những đóng góp quan trọng của các vị Hòa thượng, Ban quản trị chùa và đồng bào phật tử trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các chư tăng, Phật tử tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường thăm Hòa thượng Thạch Oai, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh. Ảnh: BT

Dịp này, đoàn cũng đến thăm, tặng quà các cán bộ hưu trí người Khmer tiêu biểu: Lâm Phú, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi của Quốc hội; Sơn Minh Thắng, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (cùng cư ngụ tại phường Nguyệt Hóa).

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long bày tỏ sự trân trọng đối với những cống hiến to lớn của các đồng chí trong quá trình công tác, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, mong các đồng chí tiếp tục là điểm tựa tinh thần, tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.



* Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long Đặng Văn Chính cũng đã đến thăm chùa Chet Chrum (xã Vinh Kim), chùa Thlôt (xã Nhị Trường) và 14 gia đình chính sách tại các xã Vinh Kim, Cầu Ngang và Nhị Trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh gửi lời chúc mừng đồng bào Khmer; ân cần thăm hỏi đời sống của các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công, cùng chư tăng và ban quản trị các chùa nhân dịp lễ Sel Dolta 2025.

TÍN HUY