Vĩnh Long tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng hai cống ngăn mặn thuộc dự án JICA 3

Chiều 16-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện chủ trì cuộc họp với các sở, ngành để tìm giải pháp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại hai cống ngăn mặn Vàm Thơm và Vàm Nước Trong, thuộc Dự án quản lý nước – JICA 3.

Cống Bến Rớ đã đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả ngăn mặn trữ ngọt tại địa phương. Ảnh: MĐ
Dự án JICA 3 có tổng vốn đầu tư hơn 7.500 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA Nhật Bản trên 4.100 tỷ đồng. Công trình gồm 8 cống ngăn mặn, một trạm bơm và hệ thống kênh liên quan.

Đến nay, 6/8 hạng mục đã hoàn thành bàn giao mặt bằng; cống Bến Rớ và Tân Phú đã đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả ngăn mặn, trữ ngọt.

Tuy nhiên, hai cống Vàm Nước Trong và Vàm Thơm vẫn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Cống Vàm Thơm cần thu hồi 28.000 m² đất, ảnh hưởng 44 hộ dân và 1 tổ chức; cống Vàm Nước Trong cần thu hồi hơn 22.400 m² đất, liên quan 32 hộ dân.

Theo Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp tỉnh, tiến độ chậm do phải điều chỉnh tổng mức đầu tư, thay đổi thủ tục thẩm định bồi thường, cùng tác động của dịch Covid-19 và việc sáp nhập địa giới hành chính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện yêu cầu các sở, ngành phối hợp với địa phương, hoàn tất thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư, phấn đấu bàn giao mặt bằng trong tháng 11.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, việc bàn giao mặt bằng quyết định trực tiếp đến thành công của dự án, đảm bảo công trình sớm phát huy hiệu quả ngăn mặn, trữ ngọt, phục vụ sản xuất và đời sống người dân.

TÍN HUY

