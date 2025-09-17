Pháp luật

Vĩnh Long: Bắt đối tượng mua bán phơi đề với số tiền gần nửa tỷ đồng

Ngày 17-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Tiến Dũng (sinh năm 1984, ngụ ấp Phước Ngươn A, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Đánh bạc”.

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 16 giờ 50 phút ngày 8-9, Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long) bất ngờ kiểm tra một căn nhà tại ấp Long Thuận A, xã Long Hồ. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Lưu Tiến Dũng đang thực hiện hành vi mua bán số lô, số đề cho người chơi.

cacc.png
Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 2 điện thoại di động và hơn 12.170.000 đồng tiền mặt. Toàn bộ số tang vật được lập biên bản tạm giữ, phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Dũng thừa nhận từ tháng 8-2025 đến khi bị bắt đã thường xuyên sử dụng tài khoản mạng xã hội để tổ chức mua bán số đề.

Riêng trong ngày 8-9, đối tượng đã nhận phơi đề với tổng số tiền lên đến hơn 463 triệu đồng.

Hiện CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

