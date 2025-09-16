Vĩnh Long: Chồng đâm vợ cũ rồi phóng hỏa tự sát

Chiều 16-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang điều tra làm rõ vụ việc "chồng đâm vợ cũ gây thương tích rồi phóng hỏa tự sát".

Hiện trường vụ án. Ảnh: HT

Trước đó, sáng 15-9, Công an xã Trà Ôn nhận được tin báo của người dân về việc ông Đ.V.S. (sinh năm 1976, ngụ xã Trà Ôn) bất ngờ dùng dao tấn công bà N.N.T. (sinh năm 1983, xã Trà Ôn, là vợ đã ly hôn với ông S.) tại khu vực phường Đông Thành.

Bà T. bị đâm nhiều nhát gây thương tích, được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện.

Sau khi gây án, ông S. nhanh chóng rời hiện trường, điều khiển xe máy đến nhà riêng của bà T. ở ấp Tích Khánh A (xã Trà Ôn). Tại đây, ông S. có hành vi đập phá một số đồ đạc trong nhà rồi khóa chặt cửa. Sau đó, ông S. đã tự tưới xăng lên người và châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng phát khiến ông S. tử vong tại chỗ, đồng thời làm hư hỏng một số tài sản trong căn nhà.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, khống chế đám cháy, bảo vệ hiện trường và hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Bà T. hiện đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

TÍN HUY