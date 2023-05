vivo Việt Nam ra mắt V27e với hệ thống camera vòng sáng Aura

Với triết lý thiết kế rằng khởi nguồn của những điều bất ngờ thường đến từ tự nhiên và những chi tiết độc đáo, V27e đã ghi lại sắc màu của thiên nhiên và truyền tải tinh thần rực rỡ, nghệ thuật này với hai phiên bản màu sắc là Tím Lavender (Lavender Purple) và Đen Tinh Tú (Glory Black).

V27e với thân máy mỏng nhẹ tinh tế chỉ 7,7m, màn hình 6.62 inch cùng trọng lượng 185g mảnh mai và thanh lịch cho cảm giác cầm nắm vô cùng nhẹ nhàng dễ chịu. Sản phẩm này còn được trang bị màn hình Sunlight AMOLED 120Hz, độ sáng tối đa đạt 1300 nits giúp người dùng thoải mái sử dụng ở ngoài trời cùng cảm biến ánh sáng giúp điều chỉnh độ sáng màn hình thông minh…

Công nghệ chống rung kết hợp OIS và EIS (HIS) trên V27e có thể tính toán chuyển động lên đến 10.000 mỗi giây còn cho phép người dùng quay video sáng hơn, sống động hơn, mượt mà ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.

Vòng sáng Aura trên V27e có khả năng điều chỉnh độ sáng thông minh qua việc nhận diện môi trường thực tế, từ đó, khéo léo lấp đầy ánh sáng lên từng chi tiết trên khuôn mặt một cách hài hoà và mềm dịu. Khi chụp ảnh, vòng sáng Aura kết hợp với chế độ Chân Dung được trang bị sẵn các phong cách làm đẹp và hiệu ứng bokeh, bộ lọc “chân dung huyền ảo” tạo nên bầu không khí ấm áp, giúp chủ thể thêm thanh tú, sắc nét, hài hòa.

Đáp ứng yêu cầu của người dùng, V27e trang bị công nghệ Flash Charge hàng đầu trong phân khúc cho phép công suất sạc lên đến 66W, 24 lớp bảo vệ an toàn cùng với pin lên đến 4600mAh. Khi sử dụng, thời gian sạc đầy của V27e đạt 50% chỉ còn trong vòng 19 phút khi màn hình tắt, pin có tuổi thọ gấp đôi so với tiêu chuẩn ngành tức 1.600 chu kỳ sạc so với tiêu chuẩn 800 chu kỳ sạc.