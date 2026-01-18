Voọc 7 màu xuất hiện trong vườn cây nhà dân

Tối 18-1, ông Trần Quốc Thế, Thôn trưởng thôn 4 Điền Mỹ (xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết, khoảng 3 ngày nay, một cá thể voọc 7 màu (voọc chà vá chân nâu) quý hiếm bất ngờ xuất hiện, leo trèo, di chuyển trên các cây trong vườn nhà dân trên địa bàn.

Video: Voọc 7 màu xuất hiện trong vườn nhà dân ở thôn 4 Điền Mỹ

Theo quan sát, cá thể voọc này có khả năng là con đực trưởng thành, có cân nặng khoảng 6-8kg. Cá thể voọc có bộ lông mượt, dày, rậm, cực kỳ sặc sỡ, kết hợp nhiều màu sắc như nâu, xám, trắng, đen, đỏ, vàng, tím. Trên khuôn mặt của voọc có bộ râu màu trắng, vàng dài đẹp mắt.

Cá thể voọc có sức khỏe rất tốt, nhanh nhẹn, thường leo trèo, di chuyển trên các cây mít, dung, xoan, bưởi… ở độ cao bình quân từ 10-20m. Mỗi khi thấy động, có người đến gần là voọc lẫn trốn rất nhanh. Voọc chủ yếu ăn lá cây các loại.

Cá thể voọc xuất hiện trên vườn cây nhà dân

Đây là lần đầu tiên cá thể voọc 7 màu xuất hiện tại địa bàn thôn 4 nên khi được chứng kiến, người dân thích thú và có ý thức bảo vệ tốt. Ngay sau khi nhận tin báo, ban cán sự thôn 4 đã báo cáo sự việc lên chính quyền xã Hà Linh và cơ quan chức năng để có phương án bảo vệ, xử lý theo quy định. Đồng thời cắt cử người trông coi, kiểm tra thường xuyên và bố trí một số loại thức ăn và nước uống trên cây ở độ cao khoảng 4m để cung cấp cho voọc.

Theo nhận định cá thể voọc này từ trong rừng núi sâu di chuyển về địa phương.

