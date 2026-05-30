VPBank mang “Đại Lộ Thịnh Vượng” đến Ngày Tài chính số 2026

Đồng hành cùng Ngày tài chính số 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 7-6 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM), VPBank tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong với hệ sinh thái tài chính số toàn diện. Tâm điểm của sự kiện là gian hàng trải nghiệm “VPBank Cashless City” mang chủ đề “Đại Lộ Thịnh Vượng” và đại nhạc hội “VPBank E-Concert”.

Lấy cảm hứng từ Cờ tỷ phú (Monopoly) – trò chơi nhập môn quen thuộc về tư duy tài chính, đầu tư và quản lý dòng tiền, Đại Lộ Thịnh Vượng dẫn dắt công chúng khám phá hệ sinh thái tài chính của VPBank trên một hành trình số hóa liền mạch. Khách hàng sẽ nhập vai thành những “nhà đầu tư thực chiến”, trải nghiệm làm chủ cuộc chơi tài chính từ khởi tạo nguồn vốn, quản lý chi tiêu, đầu tư sinh lời cho đến bảo toàn tài sản.

Khởi đầu hành trình, VPBank mang đến bệ phóng tài chính vững chắc cho nhóm khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh, doanh nghiệp với dải sản phẩm đa dạng. Khách hàng sẽ được tiếp cận các sản phẩm thẻ ưu việt cùng giải pháp Super sinh lời giúp tối ưu dòng vốn nhàn rỗi; bộ giải pháp số tích hợp “all-in-one” cho hộ kinh doanh. Các trải nghiệm đều được số hóa và vận hành mượt mà trên siêu ứng dụng VPBank Neo.

Sau bước khởi tạo, hành trình dẫn dắt nhà đầu tư đến với phân khu Cake by VPBank - ngân hàng số trẻ trung, năng động. Tâm điểm là dòng thẻ Cake Freedom 2in1 với ưu đãi hoàn tiền lên đến 20% và quy trình phê duyệt nhanh chóng, giúp giới trẻ làm chủ chi tiêu nhờ trải nghiệm tài chính thế hệ mới số hóa, tiện lợi.

Bước vào giai đoạn gia tăng tài sản, khách hàng sẽ đến phân khu của Chứng khoán VPBank (VPBankS). Tại đây, ứng dụng NEO Invest được giới thiệu như nền tảng đầu tư số toàn diện, tích hợp đa dạng các sản phẩm gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đến những danh mục đầu tư mẫu ePortfolio. Vì vậy, NEO Invest giúp loại bỏ mọi rào cản gia nhập thị trường, mang lại trải nghiệm đầu tư dễ dàng, minh bạch và chủ động.

Chặng dừng chân cuối cùng để hoàn thiện hành trình kiến tạo sự thịnh vượng chính là không gian của Bảo hiểm số OPES. Với sản phẩm Bảo hiểm nhà (O.HOUSE) và Bảo hiểm vật chất ô tô (O.CAR), OPES giúp bảo vệ trọn vẹn những tài sản giá trị nhất của các khách hàng, với quy trình số từ mua trực tuyến, nhận hợp đồng điện tử và xử lý bồi thường nhanh chóng.

Sự kết hợp chặt chẽ tạo nên hành trình trải nghiệm số toàn diện, liền mạch và an tâm tuyệt đối mà VPBank nỗ lực mang đến Ngày tài chính số 2026.

Bên cạnh không gian trải nghiệm số, không khí tại “Đại Lộ Thịnh Vượng” thêm bùng nổ với loạt minigame nhận quà, giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Đặc biệt, khách tham quan sẽ có cơ hội “săn” vé tham dự đêm đại nhạc hội “VPBank E-Concert” quy tụ dàn line up đình đám vào tối 6-6-2026.

Song song đó, VPBank cũng đồng hành cùng hội thảo chuyên sâu “Thanh toán thông minh trong kỷ nguyên số”, khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy sự hưng thịnh của nền kinh tế số Việt Nam.

VÂN NGUYỄN