Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, hôm nay 13-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm các quy định về an toàn lao động” xảy ra ngày 11-7 tại công trình thủy điện Nậm Cuổi 1 (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu).