Vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2: Luật sư của Bitexco đề nghị giải tỏa các lệnh phong tỏa, ngăn chặn nhiều tài khoản

Tại tòa, liên quan Dự án khu Tứ giác Bến Thành (The Spirit of Sài Gòn), Luật sư của Bitexco cho rằng, Bitexco nhận 15.712 tỷ đồng từ Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) là giao dịch dân sự hợp pháp.

Các bị cáo tại phiên tòa, ngày 10-10. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngày 10-10, phiên tòa sơ thẩm tiếp tục xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), với phần tranh luận của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và bị hại.

Tại tòa, liên quan Dự án khu Tứ giác Bến Thành (The Spirit of Sài Gòn), năm 2018, bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Bitexco thỏa thuận chuyển nhượng dự án này với giá 22.000 tỷ đồng.

Đến nay, bà Lan đã chuyển cho Bitexco 15.712 tỷ. Luật sư của Bitexco cho rằng, thỏa thuận của hai bên là giao dịch dân sự hợp pháp. Bitexco nhận tiền một cách hợp pháp và không biết có liên quan vụ án hay không. Số tiền 15.712 tỷ đồng đã hòa chung vào tiền của tập đoàn, không thể tách rời và doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế.

Dự án khu Tứ giác Bến Thành (The Spirit of Sài Gòn). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phía Bitexco cũng cho rằng đã tìm hiểu và xác định "nguồn gốc số tiền trên không liên quan SCB cũng như phát hành trái phiếu". Việc bà Lan bị bắt trong quá trình thực hiện hợp tác chuyển nhượng đã khiến công ty đang phải gánh chịu thiệt hại hơn 12.000 tỷ đồng. Từ đó, luật sư của Bitexco đề nghị tòa giải tỏa các lệnh phong tỏa, ngăn chặn nhiều tài khoản... để các công ty có điều kiện tiếp tục hoạt động, phát triển.

Người bảo vệ quyền lợi của Công ty cổ phần đầu tư Tân Thành Long An (do bà Võ Thị Kim Khoa sở hữu) đề nghị tòa gỡ các lệnh kê biên, phong tỏa để họ tiếp tục thực hiện dự án Khu Công nghiệp và Khu dân Tân Thành Long An. Đối với yêu cầu của bà Lan về việc đề nghị trả 2.500 tỷ đồng còn thiếu khi chuyển nhượng dự án này, công ty đề nghị tòa cho thêm thời gian để trao đổi lại với bà Lan.

Bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tại phiên tòa, ngày 10-10. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tuy nhiên, bà Lan tỏ ra bức xúc, lớn tiếng cho rằng dự án này đã bán cho Novaland. Nhưng trong suốt những ngày diễn ra phiên tòa, dù được HĐXX triệu tập để nêu ý kiến có hay không đồng ý trả khoản tiền trên cho bà, thì phía Novaland không trả lời. Bà Trương Mỹ Lan đề nghị HĐXX áp dụng các biện pháp theo quy định truy thu.

THÀNH CHUNG - CHÍ THẠCH