Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2: Tòa án thông báo sắp ngừng nhận đơn của các trái chủ "chưa có tên"

Ngày 19-8, TAND TPHCM có thông báo mới trong quá trình thụ lý giải quyết vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm thực hiện.

Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa giai đoạn 1

Cụ thể, theo Kết luận điều tra vụ án của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã xác định được hơn 35.000 người mua trái phiếu của 4 công ty: Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông, Công ty CP đầu tư Sunny World, Công ty CP đầu tư Quang Thuận và Công ty CP dịch vụ và thương mại TPHCM (Setra). Các trường hợp sở hữu trái phiếu liên quan đến 4 công ty này nhưng chưa có tên trong danh sách kèm theo Kết luận điều tra của Bộ Công an thì làm đơn gửi về TAND TPHCM (tại số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1) để được giải quyết theo quy định.

Thời gian nhận đơn đến hết ngày 30-8-2024. Sau thời gian này, TAND TPHCM không nhận đơn yêu cầu bồi thường của các trường hợp sở hữu trái phiếu của 4 công ty kèm theo các mã trái phiếu nêu trên, quyền lợi của các cá nhân này sẽ được giải quyết bằng vụ án dân sự nếu các bên có yêu cầu theo quy định của pháp luật.



THÀNH CHUNG