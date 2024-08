Vụ “bảo kê” vùng biển Kiên Giang: Cán bộ kiểm ngư đầu thú

Liên quan đến vụ “bảo kê” vùng biển Kiên Giang, ngày 3-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Công an huyện An Minh và huyện Kiên Lương tiếp nhận 2 đối tượng xin đầu thú về hành vi “Đưa, nhận hối lộ” do có liên quan đến vụ án.