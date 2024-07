Vụ “bảo kê” vùng biển Kiên Giang: Khởi tố 4 đối tượng về hành vi “Đưa, nhận và môi giới hối lộ”

Liên quan đến vụ án các đối tượng “bảo kê” vùng biển Kiên Giang, chiều 13-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Minh khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Đưa, nhận và môi giới hối lộ”.

2 bị can Dũng và Ngạn (từ phải sang) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội môi giới hối lộ

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Minh đã khởi tố bổ sung tội “Đưa hối lộ” đối với bị can Phạm Minh Quyết. Trước đó, Quyết đã bị khởi tố, tạm giam về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng, gồm: Trần Thanh Liêm (sinh năm 1970, ngụ phường An Bình, TP Rạch Giá), là Thanh tra viên chính, thuộc Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang) về tội “Nhận hối lộ”; Nguyễn Tấn Dũng (sinh năm 1966, ngụ xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Thái Ngạn (sinh năm 1986, ngụ xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) cùng về tội “Môi giới hối lộ”.

Trần Thanh Liêm bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ

Bị can Phạm Minh Quyết bị khởi tố bổ sung về tội đưa hối lộ

Quá trình điều tra xác định, ngoài tội “Gây rối trật tự công cộng”, Phạm Minh Quyết đưa tiền cho Ngạn và Dũng trực tiếp đưa cho Liêm hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Liêm nhiều lần với số tiền 50 triệu đồng. Mục đích nhằm lợi dụng sự ảnh hưởng Liêm để chi phối lực lượng kiểm ngư trong việc tuần tra kiểm soát và giúp các tàu cào có thể khai thác trái phép.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

THÀNH NHƠN