Vụ cấp sai hơn 5.000 biển số đẹp: Cựu Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh An Giang lãnh 2 năm tù

Ngày 16-10, sau một tuần xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Quận (cựu Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang) hai năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".