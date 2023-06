Vụ kè chống sạt lở bị sạt lở: Cống thoát nước kém, dân khốn khổ

Liên quan đến kè chống sạt lở sông Pô Cô thi công qua địa bàn thôn Đông Sông (thị trấn Đắk Glei, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) bị hư hỏng khi chưa bàn giao, người dân còn phản ánh đến phóng viên Báo SGGP về việc cống của bờ kè thoát nước kém, làm ngập úng cây trồng của dân.

Làm việc với phóng viên, ông Đỗ Duy Tuyền, Trưởng thôn Đông Sông, thị trấn Đắk Glei cho biết, từ lúc bờ kè triển khai giai đoạn 2 vào năm 2021 đến nay, khi lũ đến, lượng nước thoát không kịp, gây ngập lụt cục bộ với mật độ dày hơn so với lúc chưa hoàn thành bờ kè.

Ông Tuyền cho rằng, nguyên nhân là cống thoát nước bờ kè không đáp ứng khả năng tiêu thoát nước, gây ra tình trạng ngập úng cục bộ, làm ảnh hưởng 37 hộ trong thôn. Trong đó, có 23 hộ nằm trong vùng lõi ngập lụt với diện tích hơn 20ha. Thôn đã kiến nghị ngành chức năng khắc phục triệt để, giúp dân an cư lạc nghiệp.

Theo ông Nguyễn Hữu Anh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đắk Glei, việc ngập úng ở thôn Đông Sông có nhiều yếu tố. Ngoài do thiên tai, thì còn do hệ thống tiêu thoát nước của bờ kè thiết kế chưa đảm bảo, dẫn đến khi hoàn thiện thì có một số bất cập. Cụ thể như đoạn dài từ cầu treo đường Chu Văn An đến cầu Pô Cô không có một hệ thống thoát nước nào, ảnh hưởng đến hệ thống tiêu lũ của khu vực thôn Đông Sông.

Trên cơ sở kiến nghị cử tri, thị trấn đã chuyển ý kiến của người dân đến cấp có thẩm quyền. Tỉnh có thành lập đoàn lên kiểm tra, làm việc. Tại buổi làm việc, địa phương đề nghị bổ sung một số cống thoát nước nhưng được đơn vị có trách nhiệm của dự án nói không có vốn nên chưa triển khai được.

Trả lời phóng viên Báo SGGP về việc ngập úng ở thôn Đông Sông, ông Trần Ngọc Tuấn, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT Kon Tum (chủ đầu tư, thuộc UBND tỉnh Kon Tum) cho biết, việc chưa thoát được nước là do cống của bờ kè sau nhiều năm xây dựng thì bị nghẹt nhưng chưa được nạo vét, trong khi huyện Đắk Glei đổ đất nhiều, làm lấp.

Để đảm bảo khả năng thoát nước của các cống, ngành chức năng thống nhất, ban sẽ chỉ đạo nhà thầu nạo vét các cống này, còn huyện Đắk Glei sẽ chỉ đạo đơn vị chức năng đào đất lấp đi.

Như Báo SGGP đã phản ánh, kè chống sạt lở sông Pô Cô bị sạt lở nặng nề khi chưa bàn giao. Đoạn kè bị hư hỏng do Công ty TNHH Tuấn Dũng (325 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) thi công và nhà thầu này phải bỏ khoảng 1 tỷ đồng để sửa chữa.

Ngày 3-6, phóng viên đã liên hệ qua điện thoại với đại diện Công ty TNHH Tuấn Dũng để nắm tiến độ khắc phục hư hỏng bờ kè, nhưng không nhận được phản hồi.