Vụ làm giả nhãn hiệu bia Sài Gòn (SABECO): Tuyên phạt công ty và giám đốc 3,7 tỷ đồng

TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tuyên phạt ông Lê Đình Trung (56 tuổi, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam) số tiền 700 triệu đồng và pháp nhân Công ty CP Tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam (trụ sở tại 264 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM) số tiền 3 tỷ đồng về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Theo cáo trạng, tháng 5-2019, ông Trung (người từng làm việc tại SABECO) cùng một số cá nhân thành lập công ty Công ty CP Tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam. Tuy nhiên, dù chưa được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhưng công ty đã đặt hàng cơ sở sản xuất bia Biva (TP Bà Rịa) để sản xuất hơn 9.000 thùng bia lon mang thương hiệu "Bia Saigon Vietnam" có giá trị gần 1,5 tỷ đồng.Trong đó, 3.300 thùng bia đã được bán ra thị trường thu về số tiền hơn 578 triệu đồng.

Ngày 23-6-2020, quản lý thị trường phát hiện hơn 4.700 thùng bia cùng 116.700 vỏ lon bia và 3.300 vỏ thùng bia mang nhãn hiệu "Bia Saigon Vietnam" tại cơ sở sản xuất bia Biva nên tạm giữ số tang vật và chuyển cơ quan công an vì có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của SABECO. Tháng 2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố các bị can liên quan.