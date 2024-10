Vụ lật sup ở đảo Phú Quý: Nữ du khách được tìm thấy sau một đêm lênh đênh trên biển

Liên quan đến vụ 6 du khách bị lật sup ở đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), người dân và lực lượng chức năng đã cứu được thêm 1 nữ du khách, hiện còn 1 người mất tích.

Sáng 27-10, ông Tạ Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) xác nhận, liên quan đến vụ 6 du khách bị lật sup, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã phát hiện và cứu vớt thêm 1 nữ du khách, hiện còn 1 nam du khách đang mất tích.

Nữ du khách may mắn được cứu sống là N.N.K.T. (sinh năm 2005, ngụ tỉnh Lâm Đồng). Tối 26-10, khi xảy ra vụ lật sup, chị T. có mặc áo phao. Khi bị rơi xuống biển, chị T. bị sóng cuốn ra xa và cứ thế trôi trên mặt biển cả một đêm. Đến khoảng 7 giờ ngày 27-10, chị T. được phát hiện và cứu vớt an toàn, hiện sức khỏe ổn định.

Nữ du khách được cứu sống sau một đêm lênh đênh trên biển

Như Báo SGGP đã thông tin, tối 26-10, nhóm du khách gồm 6 người rủ nhau xuống bãi biển của xã Long Hải (huyện đảo Phú Quý) để tắm. Lúc này, nhóm thấy 2 chiếc sup để trên bãi biển nên rủ nhau chèo ra biển chơi, rồi không may bị sóng đánh chìm, tất cả rơi xuống biển.

Rất đông người dân và lực lượng chức năng tham gia tìm kiếm nhóm du khách gặp nạn trên đảo Phú Quý vào tối 26-10

Phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng và người dân huyện đảo đã kịp thời cứu được 4 du khách vào bờ an toàn. Đến nay, 5 du khách đã được cứu sống, hiện còn một người mất tích là C.H.M. (sinh năm 2005, ngụ tỉnh Lâm Đồng).

Trao đổi với Báo SGGP, Chủ tịch UBND xã Long Hải cho biết, hiện nhiều tàu cá của ngư dân và lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích còn lại.

