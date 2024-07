Vụ nổ khí gas ở TP Vĩnh Yên: Có 2 người nước ngoài bị thương

Ngày 16-7, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thông tin cụ thể về vụ nổ khí gas tại một nhà hàng sắp khai trương trên địa bàn TP Vĩnh Yên làm 8 người bị thương, trong đó có 2 nạn nhân là người Hàn Quốc.

Hiện trường vụ nổ khí gas tại TP Vĩnh Yên

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, khoảng 8 giờ 20 phút sáng 16-7, tại căn đế CH2.1 của chung cư The City Light trên đường Nguyễn Tất Thành (ở phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên) do người Hàn Quốc thuê lại của Công ty CP tập đoàn TBGorup làm chủ đầu tư, đã xảy ra vụ nổ lớn trong khi công nhân đang lắp đặt trang thiết bị bên trong căn nhà.

Vụ nổ khí gas tại TP Vĩnh Yên làm 8 người bị thương

Trước đó, khoảng 8 giờ 15 phút cùng ngày, khi số thợ sửa chữa đến căn nhà trên để thi công (làm nhà hàng lẩu nướng Hàn Quốc), nhà vẫn đóng cửa kín, khi đó anh Nguyễn Hữu Xếp (là nhân viên nha khoa ở căn nhà giáp căn đang sửa) phát hiện có mùi khí gas từ trong nhà bốc ra, đã cảnh báo cho số thợ sửa chữa nhưng số thợ trên vẫn vào nhà để lắp đặt thiết bị. Khi công nhân vừa bắt đầu thi công thì xảy ra nổ lớn gây rung chuyển mặt đất, làm nứt vỡ tường và nhiều cửa kính của ngôi nhà.

Vụ nổ đã làm 8 người bị thương, trong đó 2 người Hàn Quốc là anh H.D.S. (sinh năm 1990) và L.J.S. (sinh năm 1993) đều tạm trú tại Hà Nội.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và đưa tất cả 8 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Trong số này có 6 người (trong đó có 2 người Hàn Quốc) được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia và 2 nạn nhân còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, qua khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân ban đầu là do nổ khí gas.

NGUYỄN QUỐC