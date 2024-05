Vụ nổ nồi hơi khiến 6 người tử vong: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh

Ngày 10-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Feng Yong (quốc tịch Trung Quốc, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh (Công ty gỗ Bình Minh), đóng tại ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu), để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.