Vụ nổ súng chết người ở Hà Tĩnh: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Huy (trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi vô ý làm chết người.

Video: Lời khai ban đầu của đối tượng Trần Văn Huy tại cơ quan công an

Chiều 11-2, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Huy (sinh năm 1984, trú tại xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), về hành vi vô ý làm chết người, theo Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Trần Văn Huy cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào chiều ngày 10-2, tại phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Trần Văn Huy đứng tại nhà mẹ vợ, với mục đích bắn chim trên cây chanh trong vườn nhà bà H.T.H. (nhà của nạn nhân).

Tuy nhiên, viên đạn không trúng mục tiêu mà bay lạc, xuyên qua cửa sổ và trúng anh H.V.P. (sinh năm 1999, trú tại tổ dân phố Hồng Hải, phường Kỳ Phương), khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Phương tiện gây án

Sau khi nhận ra hậu quả về hành vi của mình, Trần Văn Huy hoảng sợ, nhanh chóng cất súng vào vị trí ban đầu dưới giường phòng ngủ. Sau đó, Huy tiếp tục bọc kín súng trong áo mưa và bỏ vào cốp xe máy đưa đến nhà 1 người quen trong địa bàn phường Kỳ Phương để cất giấu.

Tiếp đó, đối tượng sử dụng xe máy tẩu thoát về nhà bố mẹ đẻ tại xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Trần Văn Huy bị lực lượng công an bắt giữ trên đường thuộc địa bàn xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Thu giữ viên đạn được sử dụng cho khẩu súng

DƯƠNG QUANG