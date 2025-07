Vụ ô tô va chạm xe máy rồi lao xuống sông tại Nghệ An: Tạm giữ khẩn cấp tài xế ô tô

Tối 15-7, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan công an đã tạm giữ khẩn cấp lái xe ô tô để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Công an thi hành lệnh tạm giữ khẩn cấp Trần Hữu Ba. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Theo đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra đối với Trần Hữu Ba (sinh năm 1988, trú tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An).

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Trần Hữu Ba là người đã điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 37A -348.95 gây tai nạn vào hồi 16 giờ 46 phút, ngày 13-7 tại Km 32+100, Quốc lộ 46A, thuộc khối Ba Hà, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An.

Lái xe Trần Hữu Ba

Trước đó, như SGGPO đã thông tin, vào thời gian và địa điểm trên, Trần Hữu Ba điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 37A-348.95 đã xảy ra va chạm với hai xe máy, sau đó ô tô tông gãy lan can cầu rồi lao xuống sông.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người chết, 3 người bị thương nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an xã Vạn An cùng các đơn vị liên quan điều tra, giải quyết vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

DUY CƯỜNG