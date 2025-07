Công ty Thuận An làm thế nào để được trúng thầu?

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Công ty Thuận An), trong đó, cơ quan công tố cáo buộc ông Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý của cựu Chủ tịch Quốc hội) giới thiệu một số dự án cho Công ty Thuận An tham gia…