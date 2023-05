Vụ sập tường trong KCN khiến 11 người thương vong: Bắt 2 lãnh đạo công ty xây dựng

Ngày 9-5, tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm 2 giam đối với Đào Ngọc Khoa (sinh năm 1981, ở tỉnh Hưng Yên) - Phó Giám đốc Công ty CP Kỹ thuật và xây dựng Gia Phú và Nguyễn Thành Dương (sinh năm 1989, ở TP Quy Nhơn) - Giám đốc Công ty Xây dựng và thương mại Tân Dương về tội “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Khoa và Dương được xác định liên quan đến các vi phạm xảy ra trong vụ sập bức tường xây dựng ký hiệu khung K2 trong khu công nghiệp (KCN) Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) khiến 5 người chết, 6 người bị thương xảy ra vào chiều 15-9-2022. Trong đó, vai trò Khoa thuộc đơn vị quản lý dự án, còn Dương là đơn vị trực tiếp thi công.

Vụ án được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định thụ lý điều tra, khởi tố vào ngày 16-9-2022 về hành vi “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Quá trình điều tra, công an xác định trong lúc thi công bức tường khung K2 (cao 15,3m, dài 38m), nhà thầu đã áp dụng biện pháp thi công thực tế không hợp lý, chưa đảm bảo sự ổn định, an toàn tuyệt đối; chủ thể có trách nhiệm quản lý an toàn thi công chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý kỹ thuật phù hợp, cần thiết nhằm đảm bảo tính ổn định trong quá trình thi công khiến bức tường bị sập khi gặp gió.

Trong quá trình điều tra, 2 đối tượng Khoa và Dương đều thừa nhận vi phạm, cẩu thả khiến cho 11 công nhân bị thương vong.

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, vụ án được chuyển qua cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh này thụ lý mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Như vậy, đến nay, vụ án đã trải qua gần 8 tháng điều tra, xác định vi phạm cụ thể các đối tượng để xử lý.