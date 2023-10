Vụ tai nạn giao thông làm 5 người chết trên Quốc lộ 20: Hỗ trợ toàn bộ viện phí cho 4 nạn nhân

Theo bác sĩ Tuấn, sáng 30-9, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã tiếp nhận cấp cứu 4 nạn nhân trong vụ tai nạn, gồm: B.T.TH. (17) tuổi), G.T.B (63 tuổi), L.C.T. (30 tuổi), P.T.M. (45 tuổi) trong tình trạng đa chấn nặng. Đến nay, bệnh nhân H. và T. có dấu hiệu bình phục tốt, còn bệnh nhân G.T.B được truyền 12 đơn vị máu, hiện vẫn đang tiếp tục được dùng thuốc an thần, thở máy kiểm soát, dùng thuốc vận mạch liều cao; riêng bệnh nhân P.T.M. do chấn thương quá nặng nên đã tử vong lúc 5 giờ 20 ngày 1-10. Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vẫn đang tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để cứu chữa cho các bệnh nhân.

Cùng ngày, Công an huyện Định Quán đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Hoàng Văn Tính (sinh năm 1986, ngụ xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Thời điểm lái xe gây tai nạn, tài xế Tính đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái 3 tháng về hành vi điều khiển ô tô khách chạy quá tốc độ.