Vụ tai nạn ở chợ Tân Long, 12 người thương vong: Do xe tải mất thắng

Lúc 10 giờ 15 phút sáng nay 17-9, UBND xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị có thông tin chính thức liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại chợ Tân Long.

Vào lúc 7 giờ 5 phút ngày 17-9, tại khu vực chợ Tân Long, xe tải mang biển số 37C gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người tử vong và 9 người bị thương.

Hiện cơ quan chức năng cùng ngành y tế đang khẩn trương cấp cứu người bị nạn và phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này bước đầu được cơ quan chức năng xác định, tài xế chạy hướng Đông Hà - Lao Bảo khi đến ngã ba Tân Long (trước đây) bị mất thắng, rồi gây tai nạn. Vụ tai nạn khiến 3 nạn nhân tử vong đều mang quốc tịch Lào.

3 nạn nhân khác bị chấn thương sọ não, gãy xương đùi, đa chấn thương, dập lồng ngực... đã chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để cứu chữa.

6 nạn nhân khác đang điều trị tại Bệnh viện Hướng Hóa gồm:

H.V.L (sinh năm 1994, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị) bị tổn thương vùng bụng, lưng dưới, chân và hông.

L.V.P (sinh năm 1974, An Hà - Lao Bảo) bị đa vết thương vùng mặt.

H.V.L (sinh năm 1979, xã Lìa) bị tổn thương vùng bụng, đầu.

H.V.T (sinh năm 1974, xã Lìa) bị tổn thương vùng đầu.

H.V.P (sinh năm 2003, xã Tân Lập) bị tổn thương vùng.

H.V.T (sinh năm 2004, huyện Nòong, Lào) bị chấn thương vùng bụng.

