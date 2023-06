Vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk: Sức khỏe của 2 cán bộ công an đã dần ổn định

Chiều 13-6, một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, sức khỏe của 2 cán bộ công an bị thương trong vụ tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) đã ổn định.

Hai cán bộ công an đang cấp cứu tại bệnh viện gồm: Thượng úy Đàm Đình Bốp (30 tuổi, Phó trưởng Công an xã Ea Ktur) và Đại úy Lê Kiên Cường (35 tuổi, cán bộ Công an xã Ea Ktur).

Theo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, hai bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch với đa chấn thương trên cơ thể. Ngay sau khi nhập viện, y bác sĩ của bệnh viện đã thực hiện mổ cấp cứu khẩn cấp. Sau 2 ngày điều trị, hiện tại sức khỏe của 2 bệnh nhân có diễn biến tốt, đang dần hồi phục. Hiện các bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.

Trước đó, Báo SGGP đã thông tin, sáng ngày 11-6, nhóm đối tượng chưa rõ lai lịch tấn công vào 2 trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, làm chết, bị thương một số đồng chí công an xã, cán bộ xã, người dân.

Ngay sau đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng gây ra vụ việc.

Trong ngày, Bộ Công an đã có thông báo đề nghị người dân huyện Cư Kuin và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang, thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở, lực lượng chức năng.

Đến ngày 13-6, lực lượng công an đã bắt giữ 39 đối tượng liên quan đến vụ tấn công.