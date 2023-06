Vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk lắk: Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 4 liệt sĩ

Chiều 21-6, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ truy tặng, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho thân nhân gia đình 4 liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ công an đã hy sinh trong vụ tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và UBND xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) vào ngày 11-6.

Tại buổi lễ, ông Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho thân nhân gia đình 4 liệt sĩ: Thiếu tá Hoàng Trung (42 tuổi, quê quán huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, cán bộ Công an xã Ea Ktur); Đại uý Nguyễn Đăng Nhân (29 tuổi, quê quán huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cán bộ Công an xã Ea Ktur); Thiếu tá Trần Quốc Thắng (34 tuổi, quê quán huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cán bộ Công an xã Ea Tiêu); Đại uý Hà Tuấn Anh (32 tuổi, quê quán huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá, cán bộ Công an xã Ea Tiêu).

Huân chương là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước với những thành tích, cống hiến của các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các anh ngã xuống nhưng những người đồng đội vẫn luôn khắc ghi, tiếp tục những công việc còn dang dở, tất cả vẫn luôn sẵn sàng để bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân.