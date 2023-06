Thông tin mới nhất vụ tấn công trụ sở UBND 2 xã ở Đắk Lắk

Liên quan đến vụ tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và UBND xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), ngày 20-6, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến thời điểm hiện tại đã tạm giữ hình sự 74 đối tượng, thu giữ nhiều vũ khí, trong đó có 1.199 viên đạn.

Theo thiếu tướng Lê Vinh Quy, ngay sau khi xảy ra vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh để truy bắt bằng được các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Qua đó, nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự, tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, công an tỉnh cũng chỉ đạo rà soát toàn bộ phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh các địa bàn, mục tiêu, lĩnh vực trọng điểm.

“Hiện công an tỉnh vẫn đang tiếp tục điều tra rà soát, truy bắt các đối tượng liên quan và sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.

Cùng ngày, Thiếu tướng Lê Vinh Quy cũng gửi thư cảm ơn đến toàn thể nhân dân đã hỗ trợ lực lượng công an truy bắt các đối tượng.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy cảm ơn sự giúp đỡ hết mình của người dân trong công tác điều tra, vây bắt các đối tượng liên quan. Điều này khẳng định lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; minh chứng rõ ràng cho sự tin tưởng và tình cảm của người dân dành cho lực lượng công an; khẳng định thành trì vững chắc của thế trận lòng dân trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng trước các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm.

Giám đốc Công an tỉnh cho rằng, thời gian tới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi rất cơ bản, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn cũng đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn. Lực lượng Công an tỉnh luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng với tình cảm và sự tin tưởng của người dân dành cho lực lượng; dù trong hoàn cảnh khó khăn nào vẫn luôn quyết tâm giữ vững sự ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Trước đó, Báo SGGP đã đưa tin, rạng sáng 11-6, nhóm đối tượng đã dùng súng, dao, bom xăng, lựu đạn tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur. Vụ việc đã khiến 4 cán bộ công an, 2 cán bộ xã hy sinh. Ngoài ra còn có 2 cán bộ công an bị thương và 3 người dân thiệt mạng.