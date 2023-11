Liên quan đến vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 21-11, nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố 109 vụ án, khởi tố 275 bị can.

Nhóm bị can bị khởi tố về tội “Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Không tố giác tội phạm”.

Công an cũng xử phạt hành chính 72 đối tượng và chuyển Cơ quan CSĐT Bộ Công an cùng Cơ quan CSĐT Công an các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương khởi tố 5 vụ án, với 5 bị can.