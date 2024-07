Vụ “Tịnh thất bồng lai”: Bị can Lê Thu Vân đã chết

Tối 28-7, theo nguồn tin của phóng viên Báo SGGP, bị can Lê Thu Vân (65 tuổi, quê TP Cần Thơ), người liên quan với nhóm người sống ở nơi tự xưng “Tịnh thất bồng lai”, đã chết. Bà Lê Thu Vân là bị can thứ 7 trong vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bị can Lê Thu Vân là đồng phạm của ông Lê Tùng Vân (sinh năm 1932), xảy ra tại nơi tự xưng “Tịnh thất bồng lai” (hay “Thiền am bên bờ vũ trụ”) ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Ngày 10-5-2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can Lê Thu Vân để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tại thời điểm khởi tố, bị can Lê Thu Vân không có mặt tại “Tịnh thất bồng lai” và cũng không ai biết bị can đã đi đâu.

Đến ngày 27-7-2022, bị can Lê Thu Vân ra đầu thú tại TPHCM và được Công an tỉnh Long An tiếp nhận. Khi đó, bị can Lê Thu Vân trong tình trạng sức khoẻ yếu vì bệnh hiểm nghèo nên Cơ quan An ninh điều tra đã giải quyết cho tại ngoại.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về tội loạn luân, cho tại ngoại vì lý do sức khỏe.

Liên quan đến “Tịnh thất bồng lai”, giữa tháng 7-2022, TAND tỉnh Long An đã tuyên bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù; Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương mỗi người 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù; Cao Thị Cúc 3 năm tù cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Vẫn liên quan vụ án, ngày 9-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thanh Nhất Nguyên thêm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

NGỌC PHÚC