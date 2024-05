Tạo sinh kế bền vững

Trong lá thư ngỏ của mình, TS Lê Quốc Vinh, Tập đoàn Truyền thông Lê, viết: “Tôi có thể kể cho bạn nghe rất nhiều câu chuyện từ sự nỗ lực vượt lên khỏi mặc cảm tự ti, khắc phục những yếu ớt về thể chất và tinh thần, để trở thành những người lao động nghệ thuật tự tin và hạnh phúc. Tôi có thể kể rất nhiều câu chuyện về những tác phẩm tuyệt vời ghép tỉ mỉ từ từng mảnh vải lụa bé xíu, nhưng tinh tế và đẹp đẽ, là những bức tranh đã hiện diện trong nhiều phòng khách sang trọng, là những tấm áo thun khoác trên mình những người nổi tiếng...”.

Với mong muốn được cộng đồng chung tay mua gạch, mua xi măng, mua gỗ, để dựng một nhà xưởng mới, mua bàn, mua ghế để người khuyết tật có thêm chỗ làm việc, mua thêm trang thiết bị hỗ trợ…, dự án “Những bức chân dung từ lụa vụn” đã ra đời. Để ủng hộ dự án, mọi người có thể gửi chân dung của mình, người thân, bạn bè... đặt hàng Vụn Art. Mỗi đơn hàng không chỉ đem đến cho những người thợ ở đây có thêm cơ hội việc làm, có thêm thu nhập để cải thiện không gian làm việc, mà quan trọng hơn là giúp họ vững tin trong hành trình trở thành những người lao động nghệ thuật tự tin và hạnh phúc.

Hà Nội trong những ngày nắng nóng của tháng 5, chúng tôi đã gặp được anh Lê Việt Cường, người sáng lập mô hình Vụn Art. Anh Cường kể, anh bị bại liệt lúc 9 tháng tuổi, trải qua 10 lần mổ nhưng không hồi phục hoàn toàn, để kiếm một công việc đem lại thu nhập vô cùng khó khăn. Và đó cũng là khó khăn của những nhóm người yếu thế như anh. Mong muốn được làm việc, có thể tự lập bằng chính sức lao động của mình, Hợp tác xã Vụn Art (Hà Nội) đã ra đời năm 2017 nhờ sự gợi ý và đồng hành của họa sĩ Nguyễn Văn Trường.

Tận dụng vải thừa từ làng nghề Vạn Phúc (Hà Nội), các sản phẩm của Vụn Art được làm tỉ mỉ, kỳ công từ khâu chọn lụa vụn có màu sắc phù hợp với tranh đã được đồ họa, rồi đem đi phơi, là phẳng, vẽ lên vải và cắt theo đường vẽ để tạo ra từng chi tiết cho bức tranh. Qua bàn tay cần mẫn của người khuyết tật, các mảnh lụa vụn Vạn Phúc được cắt, ghép, dán để tạo ra các họa tiết trên các sản phẩm thủ công như: tranh lụa ghép vải, tranh chân dung ghép lụa, ví vải, sổ tay ghép lụa, vỏ gối...

Nhiều năm qua, sản phẩm của Vụn Art luôn được đánh giá cao không chỉ vì sử dụng vụn lụa Hà Đông - chất liệu luôn mềm mại, bền màu giúp lưu giữ vẻ đẹp của lụa bền lâu theo năm tháng, mà còn nhờ tay nghề thủ công khéo léo của những người thợ khuyết tật tại đây.

Nhờ niềm tin, sự kiên trì và nỗ lực muốn thay đổi cách nghĩ của xã hội trong việc trợ giúp người khuyết tật, Vụn Art đã có khoảng 30 thành viên. Với sứ mệnh tạo sinh kế bền vững cho nhóm người khuyết tật, góp phần giới thiệu sản phẩm lụa Vạn Phúc và những giá trị văn hóa dân gian của Việt Nam, cái tên Vụn Art có ý nghĩa rằng, mỗi người khuyết tật chỉ là mảnh vụn nhỏ bé, nhưng sự giúp đỡ của chính quyền, của cộng đồng như là chất keo kết dính, giúp họ vượt mặc cảm để tạo giá trị riêng. Vụn Art luôn tuân theo định hướng “bản thân là người khuyết tật nhưng không làm ra sản phẩm khuyết tật” để khách hàng mua sản phẩm vì chất lượng chứ không phải mua vì sự thương hại.

Với giá trị cốt lõi Sáng tạo - Nhân văn - Tôn trọng - Truyền cảm hứng, Vụn Art đứng tốp 4 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2018, chứng nhận 4 sao năm 2019 của One Commune One Product of VietNam (OCOP), giải nhì cuộc thi khởi nghiệp về giải pháp cho người khuyết tật tại Việt Nam và nhiều chứng nhận, giải thưởng danh giá cho mô hình doanh nghiệp xã hội bền vững.