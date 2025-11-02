Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ 2 tàu cá tàng trữ, vận chuyển trái phép thiết bị VMS

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ 2 phương tiện, dẫn giải về Cảng Hải đội 401 để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng niêm phong tang vật vi phạm trên tàu không có số hiệu

Ngày 2-11, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 tàu cá có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép 2 thiết bị VMS của tàu cá khác trên vùng biển Tây Nam.

Cụ thể, lúc 4 giờ sáng 2-11, Tổ công tác của Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) kiểm tra tàu cá KG 31397 TS (tàu có chiều dài dưới 15m) do ông Lưu Thanh Ph. (thường trú tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra, tàu đang tàng trữ, vận chuyển 1 thiết bị VMS của tàu cá KG 92827 TS.

Lực lượng chức năng dẫn giải tàu vi phạm về Cảng Hải đội 401 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

Tiếp đó, lúc 4 giờ 20 phút sáng cùng ngày, khi kiểm tra tàu cá không có số hiệu (chiều dài dưới 15m), trên tàu có 3 thuyền viên, do ông Bùi Văn B. (trú tại phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu này đang tàng trữ, vận chuyển 1 thiết bị VMS của tàu cá KG 93231 TS.

2 tàu vi phạm bị tạm giữ tại Cảng Hải đội 401 để tiến hành điều tra, xử lý

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ 2 phương tiện, niêm phong tang vật và dẫn giải 2 tàu vi phạm về Cảng Hải đội 401 tại đặc khu Phú Quốc để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

NAM KHÔI