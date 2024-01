Vùng Cảnh sát biển 4 triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự trên biển Tây Nam

Ngày 16-1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo an ninh, an toàn trên vùng biển Cà Mau, giúp ngư dân an tâm bám biển.